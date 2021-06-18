Кумедні реакції на перемогу України

Сергій Сидорчук відіграв два матчі на Євро-2020. У першій грі проти Нідерландів динамівець вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" та запам'ятався жовтою карткою. У другому турі проти Північної Македонії вийшов на футбольне поле з лави для запасних. На 78-й хвилині півзахисник замінив іншого гравця Динамо Миколу Шапаренка.

Читайте також Україна перемогла Північну Македонію у "валідольному" матчі з двома не забитими пенальті: відео

На пресконференції після перемоги над Північною Македонією Сидорчук відверто розповів про кумедні коментарі фанатів. Динамівець зізнався, що люди не приховують, що ставили ставки на перемогу України у цій зустрічі.

Одному футболістові після поразки від Нідерландів написали таке, що здоровій людині таке в голову не прийде. А зараз популярне повідомлення в інстаграмі: "Спасибі за перемогу. Я на вас поставив 50 гривень". Вчора, коли на розминці почали співати "Червону руту", пробігли мурашки по шкірі,

– сказав футболіст.

Дивились матч Нідерландів усією командою

Сидорчук прокоментував першу перемогу на чемпіонаті Європи-2020. Перемога Нідерландів над Австрією (2:0) підвищила шанси України на вихід у плей-офф турніру. Сергій розповів, що уся команда зібралась для спільного перегляду матчу: "Ясна річ, вболівали за Нідерланди, щоб вони якомога більше забили і нам легше було. Виходячи в плей-офф вже не буде слабких команд. Потрібно тримати хвіст сокиркою. Не потрібно робити з вчорашньої перемоги щось величне. Потрібно залишатися на землі. Завдання-мінімум ми виконали, але завжди хочеться забиратися якнайдалі".