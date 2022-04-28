Баскетболисты сыграли на открытой площадке в Днепре

Игроки баскетбольного клуба поблагодарили наших защитников за то, что они могут заниматься спортом в своем городе.

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От имени баскетбольного клуба Днепр хочу поблагодарить всех наших воинов, защитников нашей страны, защищающих нашу землю от российских оккупантов, незаконно ворвавшихся в нашу страну. Низкий вам поклон от нашего государства и всего баскетбольного клуба Днепр,

– сказал Станислав Тимофеенко.

Игра прошла в центральном парке Днепра. Президент команды также поблагодарил ВСУ за мирное небо.

"Здесь открыты баскетбольные площадки, которые мы восстановили после зимы. Ребята уже играют здесь. Это все было бы невозможно без наших защитников и защитниц, воинов ВСУ. Отдельно выражаем им благодарность за то, что местная молодежь и беженцы из других городов Украины могут свободное время заниматься спортом и чувствовать себя как дома", – отметил Валерий Кондратьев.

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К слову. В чемпионате Украины Днепр занимает 4-е место. Сейчас игроки и руководство клуба активно помогают нашим военным.