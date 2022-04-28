"Мирные удары"

Бывший баскетболист решил потролить из жителей России, проживающих близко к границе с Украиной. Взрывы и пожары он назвал мирными ударами.

К слову В российском Брянске – взрывы и пожар: "неудача" постигла нефтебазу и воинскую часть

Надеюсь теперь жители Курска, Брянска и России смогут пережить весь набор эмоций от мирных ударов,

– написал известный баскетболист в соцсетях.

Карьера Медведенко

Станислав Медведенко – двукратный чемпион НБА в составе Лос-Анджелеса Лейкерса.

Он играл на позиции тяжелого форварда.

В 2007 году Станислав окончил свою карьеру.

Ранее легендарный баскетболист Станислав Медведенко раскрыл всю суть "русского мира" – это убийство, насилие, мародерство.