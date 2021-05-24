Спас Украину от провала с Бахрейном: Цыганков забил юбилейный гол в карьере – видео

Виктор Цыганков стал автором единственного гола сборной Украины в контрольном матче с Бахрейном. Результативный удар стал для вингера юбилейным.

Спаситель сборной с динамовским сердцем

Виктор Цыганков вышел на футбольное поле ОСК "Металлист" лишь после перерыва. Правый вингер в компенсированное арбитром время до матча сравнял цифры на табло.

Как это было Украина избежала поражения в матче против Бахрейна благодаря голу Цыганкова на 90+1 минуте видео

Этот гол не только спас национальную команду от позорного поражения в матче с Бахрейном. Для динамовца он стал 80-м в карьере. 23-летний полузащитник 6 раз отмечался в "сине-желтой" футболке. До этого Виктор наколотил 60 голов в УПЛ, 4 забил в Кубке Украины, а еще 10 раз огорчал голкиперов соперников в еврокубках.

В сезоне-2020/2021 Цыганков сыграл за столичный клуб 34 встречи, в которых отметился 15 голами и 9 ассистами.

Также в матче был еще один юбиляр – Тарас Степаненко. Опорник сборной и Шахтера провел 60-й матч в сине-желтой" футболке.

На подопечных Андрея Шевченко ждут еще два спарринга – против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Свой дебютный гол Цыганков провел 24 сентября 2016 года в составе киевского Динамо в рамках чемпионата Украины, присоединившись к разгромной победе над донецким Олимпиком (4:0).

Видео юбилейного гола Цыганкова