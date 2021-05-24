Рятівник збірної з динамівським серцем

Віктор Циганков вийшов на футбольне поле ОСК "Металіст" лише після перерви. Правий вінгер у компенсований арбітром час до матчу зрівняв цифри на табло.

Як це було Україна уникла поразки у матчі проти Бахрейну завдяки голу Циганкова на 90+1 хвилині: відео

Цей гол не лише врятував національну команду від ганебної поразки у матчі з Бахрейном. Для динамівця він став 80-м у кар'єрі. 23-річний півзахисник 6 разів відзначався у "синьо-жовтій" футболці. До цього Віктор наколотив 60 голів в УПЛ, 4 забив у Кубку України, а ще 10 разів засмучував голкіперів суперників у єврокубках.

Цікаво! Свій дебютний гол Циганков провів 24 вересня 2016 року в складі київського Динамо у рамках чемпіонату України, долучившись до розгромної перемоги над донецьким Олімпіком (4:0).

У сезоні-2020/2021 Циганков зіграв за столичний клуб 34 зустрічі, у яких відзначився 15 голами та 9 асистами.

Також у матчі був ще один ювіляр – Тарас Степаненко. Опорник збірної та Шахтаря провів 60-й поєдинок у "синьо-жовтій" футболці.

На підопічних Андрія Шевченка чекають ще два спаринги – проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).

Відео ювілейного голу Циганкова