Роковой рикошет и перекладина: Днепр-1 пропустил первый гол от Спартака в Лиге конференций

Днепр-1 пропустил гол в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций против словацкого Спартака. Отличился Офори.

Днепр-1 уже на девятой минуте матча остался в меньшинстве, когда арбитр удалил из поля центрального защитника Сарапия. Но в первые 45 минут матча днепрянам удалось не пропустить.

Достойно внимания Первая потеря среди клубов УПЛ: результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины

После перерыва в составе Спартака вышли сразу три новых игрока. Хозева поля начали действовать активнее, и это привело к голу в ворота Кинарейкина на 55-й минуте. Даниэл сделал диагональный перевод мяча на правый фланг в штрафную. Там его смог принять Офори. Он обыграл Горбунова, после чего пробил.

Мяч рикошетом от того же Горбунова пролетел над Кинарейкиным, и от перекладины опустился уже за линией ворот. Так счет в матче был открыт.