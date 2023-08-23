Дніпро-1 вже на дев'ятій хвилині матчу залишився у меншості, коли арбітр видавив з поля центрального захисника Сарапія. Але в перші 45 хвилин матчу дніпрянам вдалося не пропустити.

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Після перерив у складі Спартака вийшло одразу троє нових гравців. Господарі поля почали діяти більш активно, і це призвело до голу у ворота Кінарейкіна на 55-й хвилині. Даніел зробив діагональне переведення м'яча на правий фланг у штрафний майданчик. Там його зумів прийняти Офорі. Він обіграв Горбунова, після чого пробив.

М'яч рикошетом від того ж Горбунова пролетів над Кінарейкіним, і від перекладини опустився вже за лінією воріт. Так рахунок у матчі було відкрито.