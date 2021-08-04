Для Бенфики это был первый официальный матч в сезоне. Спартак уже успел отыграть два матча в российском чемпионате.

В то же время Шахтер в волевом стиле победил Генк в Лиге чемпионов: видео

Несмотря на это, именно Бенфика лучше выглядела в этой игре – 13 ударов по воротам (6 в створ) против 8 ударов у соперника (4 – в створ). А победу принесли два гола во втором тайме:

на 51-й минуте после паса Жоуа Марио отличился Рафа Силва мощным ударом под перекладину;

на 74-й минуте Жилберту довел счет до 0:2 ударом в касание после паса Лукаса.

Теперь команды ожидает ответный матч в Лиссабоне 10 августа. В этом матче может сыграть и украинский нападающий Роман Яремчук, который лишь 31 июля присоединился к Бенфике. На игру в Москву тренерский штаб решил его не брать.