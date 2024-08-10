Неочевидный выбор: бывший спарринг-партнер Усика назвал боксера, который уверенно одолеет украинца

Весной Александр Усик стал первым абсолютом хевивейта в XXI веке. В битве за этот статус он победил Тайсона Фьюри.

На данный момент украинский чемпион в своей профессиональной карьере имеет исключительно победы в 22 боях. Однако английский боксер Дэвид Аллен, который был спарринг-партнером Александра Усика, считает, что есть боец, который способен нанести нашему земляку первое в его карьере поражение.

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Смелый прогноз от Аллена

Он выделил конголезского боксера Мартина Баколе, который в начале августа одолел до того непобежденного американца Джареда Андерсона. Эта победа позволила африканцу возглавить рейтинг WBA.

"Баколе был настолько расслаблен, что, когда я спарринговал с ним и проводил раунды, то не мог поверить, что человек такого размера может нанести шесть или семь ударов так хорошо, как он. Я спарринговал со всеми: Тайсоном Фьюри, Александром Усиком, но никто из них не наносил таких ударов, как он. Я никогда не подвергался такому количеству различных ударов.

У меня нет никаких сомнений, что Усик просто не сможет его победить. Баколе победит Усика, я не сомневаюсь. Он слишком большой и совершенно ему не подходит. Я могу только представить, что Чжан Чжилей доставит ему неприятности. Фьюри и Энтони Джошуа тоже, но ни у кого нет с ним шансов", – заявил Аллен.

. Недавно Мартин Баколе рассказывал, что он также имел спарринг с Александром Усиком, во время которого нокаутировал украинца

Напомним, что впереди Усика ожидает реванш с Фьюри, который запланирован на 21 декабря. После этого украинец размышляет над несколькими вариантами продолжения карьеры, среди которых есть и возвращение в крузервейт.