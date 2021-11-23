Неудачная шутка футболиста

После того, как Ульфарссон забил гол в ворота клуба Калифорнийского университета, он решил потроллить вратаря соперников Джастина Гарцеса.

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Футболист пытался скопировать неудачный прыжок голкипера. Конечно, такие действия возмутили Гарцеса. Однако Торлейфуру это не помешало, поэтому он продолжал свое "шоу".

Одноклубники решили вступиться за своего вратаря. Один из игроков толкнул Ульфарссона, в результате чего тот оказался на газоне.

После этого вмешались и другие футболисты. Арбитрам удалось их успокоить, показав одному игроку красную карточку.

Видео стычки

Дьюк довел поединок до победы 2:1.