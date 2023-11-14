Тренер Италии готовится удивить сборную Украины изменениями в составе "скуадро адзурры"

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины по футболу проведет свой самый важный поединок в отборе на Евро-2024 против Италии. Однако у соперника "сине-желтых" еще одна отборочная игра.

Перед этим 17 ноября "скуадро адзурра" сыграет против Северной Македонии. Эта игра тоже будет важна для итальянцев, учитывая их место в группе "С". Перед этими двумя поединками Италия уступает Украине лишь тремя очками и вполне вероятно может догнать команду Сергея Реброва, если победит македонцев.

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Очевидно, что какие-то изменения будут

Главный тренер итальянской сборной Лучано Спалетти поделился ожиданиями перед матчами своей команды в ноябре. Наставник анонсировал изменения, если сравнивать предстоящие матчи против Северной Македонии и Украины.

Уже несколько игроков из 29 футболистов, вызванных Лучано Спаллетти, не помогут команде в ближайших поединках из-за травм. Коуч "скуадро адзурры" рассказал, что до четырех травмированных еще и добавились Андреа Камбязо, Бриан Кристанте и Жоржиньо, имеющие разные проблемы со здоровьем.

Также Спалетти заговорил о домашней победе над македонцами, хотя их предыдущая очная встреча окончилась ничьей 1:1.

Давайте попробуем выиграть первый матч. А потом между двумя матчами, которые состоятся в короткое время, возможно, мы оценим некоторых игроков. Очевидно, что какие-то изменения будут,

– заявил Спалетти.

20 ноября Украина и Италия встретятся во второй раз в отборе на Евро-2024. Первая игра на "Сан-Сиро" закончилась победой "скуадро адзурры" со счетом 2:1. Тогда в первом тайме итальянцы дважды огорчили Георгия Бущана, на что подопечные Реброва ответили голом Андрея Ярмоленко.

Поединок Украина – Италия начнется 20 ноября в 21:45 (по Киеву).

Добавим, что македонцы "дышат в спину" команде Спалетти, которой поступают тремя баллами. А это отставание одной победы.