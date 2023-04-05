Любители третьего дивизиона Нидерландов оформили чудо-гол в ворота ПСВ: яркое видео
Во вторник, 4 апреля, ПСВ гостило на поле Спакенбурга в рамках полуфинала Кубка Нидерландов. Хозяева не смогли сотворить чудо, но отличились невероятной красоты голом.
ПСВ отметился двумя голами в конце первой 45-минутки и начале второго тайма. Эрик Гутьеррес и Патрик ван Аанхолт оказали комфортную победу для гостей 0:2, пишет 24 Канал.
Вот так Шантажировал руководство: хорватский клуб жестко наказал эксфутболиста сборной Украины
Невероятная пушка от главной сенсации Кубка Нидерландов
На 59-й минуте хозяевам удалось отквитать один гол и еще каким образом. ПСВ выбило мяч из подальше от собственных ворот, но мяч улетел прямо в ноги игроку Спакенбурга Двейну Грину. Тот обработал мяч и пробил около 35 метров. Мяч залетел за воротничок голкипера, не ожидавшего такого выстрела и вышедшего из линии своих владений.
Вратарь ПСВ не имел никаких шансов потянуть столь мощный удар от футболиста любительского клуба из третьего дивизиона Нидерландов. Трибуны и вся команда Спакенбурга неистово радовалась такому безумному взятию ворот.
Видео гола в ворота ПСВ
Этот гол хозяев стал последним в матче. ПСВ пробилось в финал Кубка Нидерландов, выбив главную сенсацию кубкового турнира Спакенбург – 1:2.
Однако поединок запомнился не столько победой именитых гостей, сколько единственным голом хозяев.