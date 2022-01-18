Создал шедевр: ФИФА определила лучший гол 2021 года – видео шедевра

Аргентинец Эрик Ламела стал обладателем премии Пушкаш от FIFA Player Awards. Футболист играл за Тоттенхэм и забил в ворота Арсенала.

Ламела забил "рабоной" в матче против Арсенала за Тоттенхэм в АПЛ в марте 2021 года.

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На награду претендовали полузащитник Байера и сборной Чехии Патрик Шик за гол из центра поля в ворота Шотландии и полузащитник Порту Мехди Тареми за "бисиклету" в матче против Челси в Лиге чемпионов.

Видео лучшего гола 2021 года по версии ФИФА

Что известно об Эрике Ламеле сейчас