Создал шедевр: ФИФА определила лучший гол 2021 года – видео шедевра
18 января 2022 , 07:10Читати новину українською
Источник:ютуб-канал ФИФА
Аргентинец Эрик Ламела стал обладателем премии Пушкаш от FIFA Player Awards. Футболист играл за Тоттенхэм и забил в ворота Арсенала.
Ламела забил "рабоной" в матче против Арсенала за Тоттенхэм в АПЛ в марте 2021 года.
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На награду претендовали полузащитник Байера и сборной Чехии Патрик Шик за гол из центра поля в ворота Шотландии и полузащитник Порту Мехди Тареми за "бисиклету" в матче против Челси в Лиге чемпионов.
Видео лучшего гола 2021 года по версии ФИФА
Что известно об Эрике Ламеле сейчас
- Сейчас футболист играет за Севилью, которую летом пополнил как свободный агент. За 16 встреч во всех турнирах он забил 4 гола и отдал 2 передачи.
- За карьеру 29-летний футболист играл за Ривер Плейт и Рому. На его счету 3 гола за 25 встреч в составе сборной Аргентины. Портал Transfermarkt оценивает Ламелу в 20 миллионов евро.