По итогам голосования профессиональных футболистов будет составлена сборная из 11 лучших футболистов 2021 года. В итоговый рейтинг попали 23 футболиста.

К слову Усик, Беленюк и Билодид попали в рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев

Вратари : Алиссон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди;

: Алиссон, Джанлуиджи Доннарумма, Эдуар Менди; Защитники : Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер Арнольд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш;

: Давид Алаба, Жорди Альба, Трент Александер Арнольд, Дани Алвес, Леонардо Бонуччи, Рубен Диаш; Полузащитники : Серхио Бускетс, Кевин Де Брейне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Нголо Канте;

: Серхио Бускетс, Кевин Де Брейне, Бруну Фернандеш, Френки де Йонг, Жоржиньо, Нголо Канте; Нападающие: Карим Бензема, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанн, Роберт Левандовский, Ромелу Лукаку, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.

Когда состоится награждение

Победители будут объявлены 17 января 2022 года на церемонии вручения наград ФИФА. На этом же мероприятии состоится вручение награды лучшему игроку года.

В прошлом году лучшим был выбран польский нападающий Баварии Роберт Левандовский, недавно проигравший Месси гонку за "Золотой мяч".