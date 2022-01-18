Ламела забив "рабоною" у матчі проти Арсеналу за Тоттенхем в АПЛ у березні 2021 року.

До слова ФІФА назвала імена 23 претендентів на потрапляння до символічної збірної світу

На нагороду претендували півзахисник Байєра та збірної Чехії Патрік Шик за гол із центру поля у ворота Шотландії та півзахисник Порту Мехді Таремі за "бісіклету" у матчі проти Челсі у Лізі чемпіонів.

Відео найкращого голу 2021 року за версією ФІФА

Що відомо про Еріка Ламелу зараз