Украинский каратист Станислав Горуна выступил в поддержку акций в защиту украинского языка, а также ответил российским комментаторам в соцсетях.

Горуна выразил поддержку акциям за украинский язык и изменил свой аватар в Facebook, добавив на свою фотографию лозунг "Мешает речь?! Вон в Ростов!".

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Горуне сделали замечание, что он периодически общается на русском языке. Каратист решил ответить российским пользователям соцсети: "Я говорю свободно на английском, русском, а также знаю (изучаю) элементарные фразы для общения в каждой стране, где нахожусь. И для вас пишу сейчас русском. И на русском вам объясню, что это фото – о государственном языке, и о родном мне. Поэтому на русском пошлю вас в лес".

Всегда удивляло, как некий Алеша из Новороссийска может мне или любому другому украинцу рассказывать что-то о языке, тем более, на моей странице. У вас не язык проблема, а уважение. Приезжая в Россию, Казахстан, или ту же Словакию, я перехожу на русский для общения с людьми, которые его понимают. Потому что это элементарное уважение. Но вам, советским зомби, такое уважение неизвестно,

– написал Горуна.

Языковой вопрос в Украине