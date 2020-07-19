"Советские зомби": капитан сборной Украины вступился за государственный язык перед россиянами
Украинский каратист Станислав Горуна выступил в поддержку акций в защиту украинского языка, а также ответил российским комментаторам в соцсетях.
Горуна выразил поддержку акциям за украинский язык и изменил свой аватар в Facebook, добавив на свою фотографию лозунг "Мешает речь?! Вон в Ростов!".
К теме: Я перешел на украинский и вот, что понял
Горуне сделали замечание, что он периодически общается на русском языке. Каратист решил ответить российским пользователям соцсети: "Я говорю свободно на английском, русском, а также знаю (изучаю) элементарные фразы для общения в каждой стране, где нахожусь. И для вас пишу сейчас русском. И на русском вам объясню, что это фото – о государственном языке, и о родном мне. Поэтому на русском пошлю вас в лес".
Всегда удивляло, как некий Алеша из Новороссийска может мне или любому другому украинцу рассказывать что-то о языке, тем более, на моей странице. У вас не язык проблема, а уважение. Приезжая в Россию, Казахстан, или ту же Словакию, я перехожу на русский для общения с людьми, которые его понимают. Потому что это элементарное уважение. Но вам, советским зомби, такое уважение неизвестно,
– написал Горуна.
Языковой вопрос в Украине
- Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский подал законопроект, предусматривающий отсрочку перехода украинских школ, где русский язык преподавания, на украинский. Он должен состояться с 1 сентября 2020 года, а Бужанский предлагает с 1 сентября 2023 года. Таким образом русский приравнивают к языкам стран ЕС.
- По одобренному ранее закону о государственном языке предполагалось, что с русского на украинский в школах перейдут с 2020 года, а с языков ЕС – с 2023. Однако теперь "слуга народа" предлагает эту разницу убрать.
- Важнейшая инстанция перед рассмотрением в парламенте – комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики – поддержал законопроект Бужанского и рекомендовал одобрить его в первом чтении.