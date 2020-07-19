Український каратист Станіслав Горуна виступив на підтримку акцій на захист української мови, а також відповів російським коментаторам в соцмережах.

Горуна висловив підтримку акціям за українську мову і змінив свій аватар в Facebook, додавши на свою фотографію гасло "Заважає мова?! Геть до Ростова!".

До теми: Я перейшов на українську і ось, що зрозумів

Горуні зробили зауваження, що він періодично спілкується російською мовою. Каратист вирішив відповісти російським користувачам соцмережі: "Я говорю вільно англійською, російською, а також знаю (вивчаю) елементарні фрази для спілкування в кожній країні, де перебуваю. І для вас пишу зараз російською. І російською вам поясню, що це фото – про державну мову, і про рідне мені. Тому російською пошлю вас лісом".

Завжди дивувало, як якийсь Альоша з Новоросійська може мені чи будь-якому іншому українцеві розповідати щось про мову, тим більше, на моїй сторінці. У вас не мова проблема, а повага. Приїжджаючи в Росію, Казахстан, або ту ж Словаччину, я переходжу на російську для спілкування з людьми, які її розуміють. Тому що це елементарна повага. Але вам, радянським зомбі, така повага невідома,

– написав Горуна.

Мовне питання в Україні