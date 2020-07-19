"Радянські зомбі": капітан збірної України заступився за державну мову перед росіянами
Український каратист Станіслав Горуна виступив на підтримку акцій на захист української мови, а також відповів російським коментаторам в соцмережах.
Горуна висловив підтримку акціям за українську мову і змінив свій аватар в Facebook, додавши на свою фотографію гасло "Заважає мова?! Геть до Ростова!".
До теми: Я перейшов на українську і ось, що зрозумів
Горуні зробили зауваження, що він періодично спілкується російською мовою. Каратист вирішив відповісти російським користувачам соцмережі: "Я говорю вільно англійською, російською, а також знаю (вивчаю) елементарні фрази для спілкування в кожній країні, де перебуваю. І для вас пишу зараз російською. І російською вам поясню, що це фото – про державну мову, і про рідне мені. Тому російською пошлю вас лісом".
Завжди дивувало, як якийсь Альоша з Новоросійська може мені чи будь-якому іншому українцеві розповідати щось про мову, тим більше, на моїй сторінці. У вас не мова проблема, а повага. Приїжджаючи в Росію, Казахстан, або ту ж Словаччину, я переходжу на російську для спілкування з людьми, які її розуміють. Тому що це елементарна повага. Але вам, радянським зомбі, така повага невідома,
– написав Горуна.
Мовне питання в Україні
- Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський подав законопроєкт, який передбачає відтермінування переходу українських шкіл, де є російська мова викладання, на українську. Він має відбутися з 1 вересня 2020 року, а Бужанський пропонує з 1 вересня 2023 року. У такий спосіб російську прирівнюють до мов країн ЄС.
- За схваленим раніше законом про державну мову передбачалося, що з російської на українську в школах перейдуть з 2020 року, а з мов ЄС – з 2023. Однак тепер "слуга народу" пропонує цю різницю забрати.
- Найважливіша інстанція перед розглядом у парламенті – комітет ВРУ з питань гуманітарної й інформаційної політики – підтримав законопроєкт Бужанського та рекомендував схвалити його у першому читанні.