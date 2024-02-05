День, который поставил футбол на паузу: возобновится ли УПЛ в годовщину начала полномасштабной войны

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона-2023/2024. Кто работает за границей, а кто-то готовится в условиях зимы в родной стране (команды низших лиг).

Уже 24-25 февраля должен возобновиться футбол в Украинской Премьер-лиге. Правда, не исключено, что матчи 18-го тура УПЛ-2023/2024 не будут проводиться 24 февраля.

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День, когда украинцам будет не до футбола

По информации источника, с большой вероятностью сезон УПЛ возобновится на день позже – 25 февраля (воскресенье).

Ведь 24 февраля могут объявить днем национального траура. Именно в этот день Россия начала ужасное полномасштабное вторжение в Украину, которое продолжается до сих пор.

Отметим, что перед возобновлением УПЛ только донецкий Шахтер вернется к официальным матчам. 15 февраля "горняки" проведут свой первый поединок против французского Марселя. Команды встретятся в рамках плей-офф Лиги Европы. Ответный матч запланирован на 22 февраля.

Расписание 18-го тура УПЛ

Александрия – Шахтер

Рух – Полесье

Металлист 1925 – Динамо

Заря – Ворскла

Днепр-1 – Минай

ЛНЗ – Кривбасс

Верес – Колос

Оболонь – Черноморец

Первая часть круга закончилась неожиданным лидерством Кривбасса, который в 17-ти турах набрал 34 балла. Столько же очков у второго Днепра-1. Тройку лидеров замыкает Полесье, у которого на два пункта меньше. Шахтер с 31 очком идет четвертым.