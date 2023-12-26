Брат титулованного спортсмена Ральф опасается, что его брат уже никогда не сможет поправиться. Он скучает по нему до трагедии.

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Брат Шумахера о его состоянии

"Я скучаю по Михаэлю прошлых дней. Жизнь время от времени несправедлива. Михаэлю очень повезло в течение всей его жизни, но потом произошел трагический случай. К счастью, передовая медицина открывает много возможностей. Однако все не так, как раньше.

Михаэль был не только моим братом. Когда мы были детьми, он тоже был моим тренером и наставником. Он научил меня буквально всему, что касается картинга. Возможно, разница в возрасте составляет семь лет, но он всегда был рядом со мной. Мы вместе участвовали в гонках, тренировались в обгонах и во всем, что важно в автоспорте», – говорит Ральф.

Ральф также добавил, что день трагедии сменил всю семью.

"Это был значительный опыт для меня, но, конечно, тем более для его детей. Жизнь порой несправедлива. Тот день принес много неудач. Эта судьба изменила нашу семью", – добавил он.

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