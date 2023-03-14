Участие под вопросом через допуск россиян: прошло заседание Президиума Федерации фехтования Украины

Федерация фехтования Украины решила поднять важный вопрос. Все из-за допуска к международным соревнованиям россиян и белорусов.

Сегодня, 13 марта, в онлайн-формате состоялось срочное заседание Президиума Федерации фехтования Украины. На нем был поднят вопрос участия украинских фехтовальщиков на международной арене.

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Не удалось определиться

Главной целью в повестке дня было определение действий ФФУ в направлении обжалования решения Конгресса Международной федерации фехтования. FIE решила со второй половины апреля вернуть представителей России и Белоруссии в международные соревнования под эгидой Международной федерации фехтования. К тому же, был поднят вопрос участия в этих соревнованиях национальной сборной команды Украины. Выступить могли не только представители Президиума, но и приглашенные старшие тренеры и спортсмены. После длительной дискуссии было принято решение продолжить обсуждение 20 марта 2023 года.

Кто принял участие в заседании