Павелко рассказал, какой будет судьба Кубка Украины: когда вернется его розыгрыш

Украинский футбол продолжает радовать своей игрой украинский народ даже во время военного положения. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о судьбе Кубка страны.

Глава УАФ заверил, что возвращение кубкового турнира является главной задачей для тех, кто занимается графиком матчей. Также Андрей Павелко отметил, что получил просьбу от украинских клубов, которые просят, чтобы участие у Кубка было не обязательным.

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Павелко: Мы понимаем их риски, и были на их стороне

Президент УАФ откровенно рассказал, что все хорошо понимают риск, на который пойдут клубы, поэтому готовы принять во внимание просьбы команд.

Возвращение Кубка Украины – главная задача для прорабатывающих календарь. Чтобы клубы УПЛ и ПФЛ принимали решение уже по календарю матчей. Сами команды просят, чтобы участие не было обязательным в этом году, и мы понимаем их риски, и были на их стороне,

– заявил Павелко.

Напомним, что в прошлом году Кубок Украины был приостановлен на стадии четвертьфиналов из-за начала полномасштабного вторжения России.

Впоследствии стало известно, что УАФ возобновит внутренний чемпионат всех лиг, но вопрос Кубка не рассматривался. Несколько позже УПЛ и ПФЛ обратилась в клубы по вопросу возможного возобновления кубковых соревнований во второй части сезона-2022/2023.

Однако большинство клубов было против такого проведения Кубка. Этому решению предшествовало несколько проблем – логистика переезда команд, организация матчей в условиях войны в Украине и малое количество свободных дат в футбольном графике украинских клубов.