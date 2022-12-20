Срочная замена капитана: в каком составе Украина выступит в Рождественской гонке-2022 по биатлону

Считанные дни остались до биатлонного праздника под названием Рождественская гонка. 28 декабря "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене соберет фанатов биатлона.

В канун Нового Года в Германии состоится традиционная Рождественская гонка. В составе сборной Украины произошла вынужденная замена. Вместо травмированного Дмитрия Пидручного участие в гонках примет Антон Дудченко.

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Вынужденная замена

Для него это будет первое участие в Рождественской гонке.

Напомним, что Пидручный перенес операцию на разорванном мениске. Капитан мужской сборной вернется к соревнованиям уже на чемпионате мира, который продлится с 8 по 19 февраля 2023 года в немецком Обергофе.

Дудченко выступит на немецкой земле в паре с многолетним лидером женской сборной Украины Юлией Джимой, которая недавно переболела коронавирусом.

Возвращение далось Джиме крайне сложно – лишь 75-я позиция в спринте во французском Ансе. Юлия с тремя промахами не смогла отобраться в преследование и досрочно закончила французский этап Кубка мира-2022/2023.

В прошлом году Джима с Пидручным заняли 2-е место в масс-старте и только 8-е место в гонке преследования. Победителями стал австрийский дуэт Лизе Терезы Хаузер и Феликса Ляйтнера.

Украина 14 раз была приглашена в качестве участницы Рождественской гонки, где дважды торжествовала – в 2008 и 2014 годах. На пьедестал украинские биатлонисты поднимались шесть раз.