Камбек Кипьяченковой: объявлен состав сборной Украины на четвертый этап Кубка мира

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону объявил состав на четвертый этап Кубка мира, который пройдет с 4 по 7 января в немецком Оберхофе. В состав основной команды возвращается Любовь Кипьяченкова.

Сборная Украины по биатлону продолжает подготовку к возобновлению сезона Кубка мира. 4 января четвертый этап сезона 2023/24 стартует в немецком Оберхофе.

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Николай Зоц определился с составом на этап в Оберхофе

Накануне тренерский штаб женской сборной решил вернуть в состав Любовь Кипьяченкову. После начала сезона на Кубке мира биатлонистка провела два этапа на уровне Кубка IBU, где установила новый личный рекорд.

Шестую биатлонистку на Оберхоф в команде определяли по итогам чемпионата Украины в Сянках: на место напасной претендовали Елена Городная и Александра Меркушина.

Старший тренер Николай Зоц решил, что в статусе запасной в Германию отправится 19-летняя Городная. Таким образом, в Оберхофе Украину будут представлять

В Германию основная женская сборная отправится 2 января. Перед этим команда будет проводить подготовку в рамках минсбора начиная с 28 декабря.

Программа соревнований в Оберхофе состоит из шести стартов: женских и мужских спринтов, гонок преследования и эстафет.