В немецком Гельзенкирхене 28 декабря состоится традиционная Рождественская гонка. Украину в ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
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Рождественскую гонку 2023 года покажет телеканал Евроспорт
По регламенту биатлонисты сначала пробегут масс-старт, после чего по его результатам будет сформировано стартовое письмо в гонке преследования.
Полный состав участников Рождественской гонки:
- Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)
- София Шнайдер и Роман Реес (Германия)
- Ханна Кебингер и Бенедикт Долль (Германия)
- Ингрид Ланмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
- Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)
- Маркета Давыдова и Михал Крчмарж (Чехия)
- Эми Басерга и Себастьян Штальдер (Швейцария)
- Полона Клеменчич и Яков Фак (Словения)
- Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)
- Лотте Лие и Флоран Клод (Бельгия)