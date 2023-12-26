В немецком Гельзенкирхене 28 декабря состоится традиционная Рождественская гонка. Украину в ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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Рождественскую гонку 2023 года покажет телеканал Евроспорт

По регламенту биатлонисты сначала пробегут масс-старт, после чего по его результатам будет сформировано стартовое письмо в гонке преследования.

Важно. Украинские болельщики смогут посмотреть Рождественскую гонку 2023 благодаря трансляции на телеканале Евроспорт 1, который доступен на медиасервисе MEGOGO. Начало масс-старта запланировано на 19:00 по Киеву.

Полный состав участников Рождественской гонки:

Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)

София Шнайдер и Роман Реес (Германия)

Ханна Кебингер и Бенедикт Долль (Германия)

Ингрид Ланмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)

Маркета Давыдова и Михал Крчмарж (Чехия)

Эми Басерга и Себастьян Штальдер (Швейцария)

Полона Клеменчич и Яков Фак (Словения)

Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)

Лотте Лие и Флоран Клод (Бельгия)