В немецком Гельзенкирхене 28 декабря состоится традиционная Рождественская гонка. Украину в ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.

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Рождественскую гонку 2023 года покажет телеканал Евроспорт

По регламенту биатлонисты сначала пробегут масс-старт, после чего по его результатам будет сформировано стартовое письмо в гонке преследования.

Полный состав участников Рождественской гонки:

  • Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция)
  • София Шнайдер и Роман Реес (Германия)
  • Ханна Кебингер и Бенедикт Долль (Германия)
  • Ингрид Ланмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
  • Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)
  • Маркета Давыдова и Михал Крчмарж (Чехия)
  • Эми Басерга и Себастьян Штальдер (Швейцария)
  • Полона Клеменчич и Яков Фак (Словения)
  • Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина)
  • Лотте Лие и Флоран Клод (Бельгия)