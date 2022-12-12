Без Пидручного, но с Мадзином: кто выступит за Украину на третьем этапе Кубка мира в Анси

Уже 15 декабря во французском Анси стартует третий этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону. Сборная Украины определилась с заявкой.

Главный тренер мужской сборной Юрай Санитра объявил список пяти биатлонистов, которые будут представлять Украину во французском Анси. Специалист из Словакии решил не делать никаких изменений.

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Все без изменений

Мужская сине-желтая команда будет представлена в том же составе, что был на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Второй этап на Кубке мира проведет 19-летний Виталий Мадзин. На дебютном для себя этапе за главную команду Мадзин показал лишь 89 место в спринте, не отобрался в гонку преследования и не попал в эстафету.

Капитан и лидер команды Дмитрий Пидручный перенес операцию на разорванном мениске и продолжает восстанавливаться от травмы. Биатлонист из Тернополя должен вернуться в команду уже на чемпионате мира-2022 в немецком Оберхофе (8 – 19 февраля)

Состав мужской сборной Украины

Артем Прима

Антон Дудченко

Виталий Мадзин

Тарас Лесюк

Богдан Цымбал

Третий этап Кубка мира в Анси стартует 15 декабря. В этот день состоится мужской спринт. Французский этап продлится до 18 декабря включительно.