Головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра оголосив список п'яти біатлоністів, які представлятимуть України у французькому Ансі. Спеціаліст із Словаччини вирішив не робити жодних змін.

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Все без змін

Чоловіча синьо-жовта команда буде представлена у тому ж складі, який був на другому етапі Кубка світу в австрійському Хохфільцені.

Другий для себе етап на Кубку світу проведе 19-річний Віталій Мадзин. На дебютному для себе етапі за головну команду Мадзин показав лише 89-те місце у спринті, не відібрався у гонку переслідування та не потрапив в естафету.

Натомість капітан та лідер команди Дмитро Підручний переніс операцію на розірваному меніску та продовжує відновлюватись від травми. Біатлоніст із Тернополя повинен повернутись до команди вже на чемпіонаті світу-2022 у німецькому Оберхофі (8 – 19 лютого)

Склад чоловічої збірної України

Артем Прима

Антон Дудченко

Віталій Мадзин

Тарас Лесюк

Богдан Цимбал

Третій етап Кубка світу в Ансі стартує 15 грудня. У цей день відбудеться чоловічий спринт. Французький етап триватиме до 18 грудня включно.