Украина объявила состав на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: кто заменил Пидручного
Источник:Суспільне Спорт
Наша команда отправится на восьмой этап КС в составе десяти спортсменов. Капитан "сине-желтых" подхватил коронавирус, поэтому его в заявке заменил Артем Тищенко
В четверг, 9 марта, в шведском Эстерсунде стартует новый, уже восьмой, этап Кубка мира по биатлону. На прошлом в чешском Нове-Место лучшим показателем Украины стало 11 место Юлии Джими в спринте.
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Теперь наша команда готовится к соревнованиям в Швеции. Тренеры мужской и женской команд Юрай Санитра и Александр Кравченко определились с составом сборной Украины на восьмой этап.
В Эстерсунд не поедет Дмитрий Пидручный, который через ковод пропустит остаток сезона. Ему взамен был вызван Артем Тищенко. Биатлонист в феврале-марте представлял Украину на Кубке IBU в Канаде.
Состав сборной Украины по биатлону на восьмой этап Кубка мира-2023:
- Антон Дудченко
- Артем Прима
- Богдан Цымбал
- Денис Насико
- Артем Тищенко
- Юлия Джима
- Елена Билосюк
- Анастасия Меркушина
- Дарья Блашко
- Любовь Кипяченкова
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Этап в Эстерсунде пройдет с 9 по 12 марта. Всего будет шесть стартов, мужчины на женщины проведут индивидуальные гонки, эстафеты и масстарты. Расписание восьмого этапа Кубка мира выглядит следующим образом:
- 9 марта. 14:15. Индивидуальная гонка, женщины (15 км)
- 9 марта. 17:20. Индивидуальная гонка, мужчины (20 км)
- 11 марта. 15:00. Эстафета, женщины
- 11 марта. 17:30. Эстафета, мужчины
- 12 марта. 14:00. Масстарт, женщины (12.5 км)
- 12 марта. 17:00. Масстарт, мужчины (15 км)
Следует отметить, что как минимум начало соревнований в Эстерсунде пропустят несколько известных спортсменов. Среди них – норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё, Штурла Лагрейд, француз Кантен Фийон-Майе и швед Себастьян Самуэльссон.