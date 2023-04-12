Без двух олимпийских чемпионок: стал известен состав Украины на биатлонный сезон-2023/2024
Источник:Украинский биатлон
В Киеве состоялась пресс-конференция президента Федерации биатлона Украины Иван Крулько, который дал ответы на наиболее интересовавшие фанатов биатлона темы. Также был объявлен состав, который будет представлять нашу страну в следующем биатлонном сезоне-2023/2024.
Во главе женской команды произошли некоторые изменения. Новым старшим тренером сборной Украины стал Николай Зоц. Александр Кравченко, руководивший биатлонистками в прошлом сезоне, теперь будет работать с мужской командой Б.
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Без существенных изменений
До нового сезона женская команда будет тренироваться не в полном составе. Олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк будут готовиться отдельно от команды. В частности, Джима присоединится к мужской сборной Украины Юрая Санитры и будет готовиться по методике Уроша Велепца, ранее возглавлявшего украинскую женскую команду.
Белосюк будет тренироваться с мужской командой под руководством Кравченко.
Также в команду А и Б не вошли сестры Семеренко. По словам Крулько, дверь в сборную для Виты и Вали открыта. Но приоритет будет предоставляться биатлонисткам, которые будут готовы достойно представить Украину на следующей Олимпиаде.
Состав женской сборной
- Анастасия Меркушина
- Александра Меркушина
- Дарья Блашко
- Любовь Кипяченкова
- Кристина Дмитренко
- Анна Кривонос
- Ирина Петренко
- Дарья Чалик
- Юлия Огородная
- Елена Огородная
- Ксения Приходько
- Оксана Коваленко
Что касается мужской сборной, то здесь все стабильнее. Санитра продолжит управлять командой.
Состав мужской сборной
- Дмитрий Подручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Богдан Цымбал
- Артем Тищенко
- Денис Насико
- Тарас Лесюк
- Виталий Мандзин
Под руководством Александра Кравченко и Романа Примы в команде Б будут готовиться следующие биатлонисты – Руслан Ткаленко, Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Роман Боровик и Владислав Чихар.