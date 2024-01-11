Натурализованная Украиной биатлонистка впервые за почти 5 лет выступит на Кубке мира

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге 12 января продолжится женским спринтом. Сборная Украины уже объявила состав на гонку.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц объявил состав команды на спринтерскую гонку в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге. Также уже известны стартовые номера украинок.

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Возвращение Белкиной

Украину представят Юлия Джима (№8), Любовь Кипяченкова (№51), Елена Городная (№57) и Надежда Белкина (№84). Гонка состоится 12 января в немецком Рупольдинге и начнется в 15:30 по Киеву.

Первую за 5 лет гонку на Кубке мира проведет натурализованная Украиной биатлонистка Надежда Белкина, которая начинала карьеру в России. В предыдущий раз она выступала на Кубке мира в конце 2019-го.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину наша сборная не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. Лучшим результатом женской команды в личных гонках этого сезона является 10-е место Анастасии Меркушиной в преследовании на этапе в швейцарском Ленцергайде.