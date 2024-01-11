Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц оголосив склад команди на спринтерську гонку в межах п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Також вже відомі стартові номери українок.
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Повернення Бєлкіної
Україну представлять Юлія Джима (№8), Любов Кип'яченкова (№51), Олена Городна (№57) та Надія Бєлкіна (№84). Гонка відбудеться 12 січня у німецькому Рупольдингу та розпочнеться о 15:30 за Києвом.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша збірна не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом жіночої команди в особистих гонках цього сезону є 10 місце Анастасії Меркушиної у переслідуванні на етапі в швейцарському Ленцергайде.