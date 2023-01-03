Дебютный старт в сезоне: сборная Украины произвела очередную замену на этап Кубка мира в Поклюке

Уже 5 января стартует 4-й этап Кубка мира по биатлону-2022/2023 в словенской Поклюке. Сборная Украины произвела замену в составе мужской команды.

Украина в мужских соревнованиях будет представлена шестью биатлонистами. В словенской Поклюке выступит 28-летний Артем Тищенко, для которого этот старт будет дебютным в сезоне-2022/2023.

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Хотя в конце 2022 тренерский штаб сборной объявил, что Тищенко отправится на этап Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Однако "сине-желтые" потеряли одного из лидеров команды Артема Приму. У биатлониста есть проблемы со здоровьем, которые не позволят его стартовать в Поклюке. Поэтому штаб включил Руслана Ткаченко в качестве запасного.

Состав сборной Украины на этап Кубка мира в Поклюке

Антон Дудченко,

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Виталий Мандзин

Руслан Ткаленко

Артем Тищенко

Напомним, что капитан команды Дмитрий Пидручный сможет вернуться в команду только на чемпионате мира в немецком Оберхофе. Биатлонист перенес операцию на разорванном мениске.

На этапе Кубка мира в Поклюке состоятся спринты, гонки преследования и первые в сезоне смешанные и одиночные смешанные эстафеты.

В сезоне-2022/2023 Тищенко принял участие в 9 гонках. Стал победителем летнего чемпионата Украины в спринте. На Кубке IBU наивысший результат стало 14 место в "индивидуалке" в шведском Идре.