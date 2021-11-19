Сорвал джекпот: экс-футболист АПЛ выиграл более миллиона долларов в лотерею

Бывший футболист английской Шеффилд Юнайтед Терри Кеннеди стал победителем лотереи. Кеннеди из-за травмы колена в 2018 году был вынужден уйти из профессионального футбола.

В 2016 году Терри устроился маляром на стройке, но не жалуется на судьбу: гоняет мяч в выходные на заднем дворе, воспитывает дочь и любит путешествия. После начала пандемии фирма, на которой работал экс-футболист, обанкротилась, и сегодня Кеннеди перебивается случайными заработками.

Смотрите также Футболисту московского Спартака предъявили обвинение в покушении на убийство

Поэтому удивительная и прекрасная история, которая произошла с ним, случилась очень кстати – он выиграл в лотерею 1,1 млн евро.

Парню позвонил оператор и предложил сесть, после чего объявил, что Терри сорвал джек-пот. Один из друзей футболиста записал момент с объявлением выигрыша Кеннеди, и ролик стал вирусным. "Боже мой!"– воскликнул везунчик.

Карьера футболиста Терри Кеннеди

Англичанин провел 15 лет в системе Шеффилд Юнайтед, но проблемы со здоровьем не позволили ему построить успешную карьеру в футболе. Всего на его счету 78 матчей в низших дивизионах чемпионата Англии и шесть забитых мячей.