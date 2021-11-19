У 2016 році Террі влаштувався муляром на будівництві, але не скаржиться на долю: ганяє м'яч у вихідні на задньому дворі, виховує доньку та любить подорожі. Після початку пандемії фірма, на якій працював ексфутболіст, збанкрутувала, і сьогодні Кеннеді перебивається випадковими заробітками.

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Тому дивовижна і прекрасна історія, що сталася з ним, трапилася дуже до речі – він виграв у лотерею 1,1 млн євро.

Хлопцеві зателефонував оператор і запропонував сісти, після чого оголосив, що Террі зірвав джек-пот. Один із друзів футболіста записав момент із оголошенням виграшу Кеннеді, і ролик став вірусним. "Боже мій!" – вигукнув везунчик.

Кар'єра футболіста Террі Кеннеді

Англієць провів 15 років у системі Шеффілд Юнайтед, але проблеми зі здоров’ям не дозволили йому побудувати успішну кар'єру у футболі. Загалом на його рахунку 78 матчів у нижчих дивізіонах чемпіонату Англії та шість забитих м’ячів.