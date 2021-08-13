Заря узнала соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы
13 августа 2021 , 08:12Читати новину українською
Источник:24 канал
В Европе состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Определен соперник луганской Зари в следующей стадии.
Заря сыграет с венским Рапидом за попадание в групповой этап Лиги Европы.
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Австрийский Рапид по сумме двух матчей прошел кипрский Анортосис (3:0 дома, 1:2 в гостях) и теперь сыграет с луганчанами.
Матчи четвертого раунда квалификации Лиги Европы пройдут 19-го и 26 августа. Первый поединок Заря проведет в Вене, а вторая игра состоится в Запорожье.
Если украинский клуб пройдет Рапид, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет Заря, то будет выступать в групповом раунде Лиги конференций.
Лига Европы. 4-й квалификационный раунд
- Раннерс – Галатасарай
- Рапид – Заря
- Селтик – Динамо
- Фенербахче – ХИК
- Мура – Штурм
- Омония – Антверпен
- Олимпиакос – Слован
- Рейнджерс – Алашкерт
- Славия – Легия
- Црвена Звезда – ЧФР Клуж