Заря узнала соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

В Европе состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Определен соперник луганской Зари в следующей стадии.

Заря сыграет с венским Рапидом за попадание в групповой этап Лиги Европы.

Смотрите также Сможет ли Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Австрийский Рапид по сумме двух матчей прошел кипрский Анортосис (3:0 дома, 1:2 в гостях) и теперь сыграет с луганчанами.

Матчи четвертого раунда квалификации Лиги Европы пройдут 19-го и 26 августа. Первый поединок Заря проведет в Вене, а вторая игра состоится в Запорожье.

Если украинский клуб пройдет Рапид, то сыграет в групповом раунде Лиги Европы. Если же проиграет Заря, то будет выступать в групповом раунде Лиги конференций.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд