Соперник Выхриста толкнул в лицо судью из-за остановки боя: видео момента

Новый 2022 год Виктор Выхрист начал с победы. После третьего нокдауна для грузина досталось и судье.

Эмоции взяли верх

Боксеры вышли на ринг в Голливуде в андеркарде боя Луиса Ортиса и Чарльза Мартина. Фанаты увидели яркий поединок – пять нокдаунов за два раунда.

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Последним на канвасе побывал Киладзе. Третий нокдаун для Яго стал последним в бою. Грузин поднялся на ноги, но судья после отсчета сигнализировал о досрочном завершении поединка.

С таким решением не согласился грузинский боксер и оттолкнул рефери. Рука разъяренного Киладзе встретилась с лицом судьи.

Видеообзор боя (момент удара с 1:20)