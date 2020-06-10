Соперник Усика Чисора может оставить бокс ради дебюта в ММА
Британский боксер Дерек Чисора заявил, что у него есть сомнения, что в ближайшее время удастся организовать поединок с украинцем. Поэтому он не прочь попробовать свои силы в ММА.
Об этом сообщает издание Sky Sports. Британец Дерек Чисора рассматривает такой вариант карьеры. Боксер хочет как можно быстрее провести новый бой.
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ММА – отличный вариант
По словам спортсмена, он готов драться и уже успел сообщить своему менеджеру, что хочет попробовать себя в клетке MMA.
Что такое ММА?Вид спорта и категория боевых искусств. Особую популярность имеют открытые соревнования по MMA – бои смешанного стиля, или "бои без правил". Самыми популярными среди регулярных соревнований является UFC.
Если следующий бой будет не против Усика, то в смешанных единоборствах. Мы не знаем, удастся ли организовать боксерский поединок, потому MMA – отличный вариант,
– отметил Чисора.
Добавим, что промоутер Эдди Хирн, который организует поединок, заявил, что Усик и Чисора сразятся в конце августа. О месте боя, то противостояние может пройти за пределами Великобритании. Среди претендентов на бой – Саудовская Аравия.
Что известно о бое Усик – Чисора
- Поединок боксеров должен состояться 23 мая во Лондоне (Англия) на O2 арене. Бой не отменили, а перенесли из-за пандемии COVID-19.
- Победитель поединка в будущем получит право встретиться с чемпионом мира по версии WBO. Сейчас титулом владеет Энтони Джошуа.