Соперник Шевченко на пост тренера сборной Польши: приводил Лестер к историческому чемпионству.

Все больше слухов витает вокруг назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши. Теперь у украинца есть серьезный конкурент.

Новый соперник Шевченко

Конкурентом в борьбе за тренерское кресло польской сборной стал Клаудио Раньери. У 70-летнего итальянского специалиста уже есть опыт работы во главе национальной сборной.

Стоит обратить внимание Шевченко готов отказаться от контракта с Дженоа ради работы в сборной Польши, – СМИ

Ранее специалист тренировал Грецию, но руководил командой только в четырех матчах. Польская сторона рассматривает Раньери как запасной вариант.

Недавно 70-летний Клаудио был уволен из английского Уотфорда спустя три месяца после назначения.

Отметим, что среди кандидатов на наставника Польши претендуют три тренера – Андрей Шевченко, Ян Урбан и Адам Навалка. Примечательно, что СМИ уже сообщали, кто может войти в тренерский штаб украинца.

Нового главного тренера фанаты узнают 31 января.

Тренерская карьера Раньери