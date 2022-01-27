Соперник Шевченко на пост тренера сборной Польши: приводил Лестер к историческому чемпионству.
Источник:Sportowe Fakty
Все больше слухов витает вокруг назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши. Теперь у украинца есть серьезный конкурент.
Новый соперник Шевченко
Конкурентом в борьбе за тренерское кресло польской сборной стал Клаудио Раньери. У 70-летнего итальянского специалиста уже есть опыт работы во главе национальной сборной.
Стоит обратить внимание Шевченко готов отказаться от контракта с Дженоа ради работы в сборной Польши, – СМИ
Ранее специалист тренировал Грецию, но руководил командой только в четырех матчах. Польская сторона рассматривает Раньери как запасной вариант.
Недавно 70-летний Клаудио был уволен из английского Уотфорда спустя три месяца после назначения.
Отметим, что среди кандидатов на наставника Польши претендуют три тренера – Андрей Шевченко, Ян Урбан и Адам Навалка. Примечательно, что СМИ уже сообщали, кто может войти в тренерский штаб украинца.
Нового главного тренера фанаты узнают 31 января.
Тренерская карьера Раньери
- За спиной Клаудио Раньери немало известных клубов, но наибольший успех наставник получил во главе английского Лестера.
- Итальянский специалист привел "лис" к чемпионству в АПЛ в сезоне-2015/2016. Возглавлял Лестер с 2015-го по 2017-й.
- В последнем сезоне в Уотфорде успел провести 14 поединков, в которых команда одержала только две победы, один раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.