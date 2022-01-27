Новий суперник Шевченка
Конкурентом у боротьбі за тренерське крісло польської збірної став Клаудіо Раньєрі. 70-річний італійський спеціаліст вже має досвід роботи на чолі національної збірної.
Варте уваги Шевченко готовий відмовитися від контракту з Дженоа заради роботи у збірній Польщі, – ЗМІ
Раніше фахівець тренував Грецію, але керував командою лише у чотирьох матчах. Наразі польська сторона розглядає Раньєрі як запасний варіант.
Нещодавно 70-річний Клаудіо був звільнений із англійського Вотфорда через три місяці після призначення.
Відзначимо, що серед кандидатів на наставника Польщі претендують три тренери – Андрій Шевченко, Ян Урбан та Адам Навалка. Цікаво, що ЗМІ вже повідомляли, хто може увійти у тренерський штаб українця.
Нового головного тренера фанати дізнають 31 січня.
Тренерська кар'єра Раньєрі
- У досвіді Клаудіо Раньєрі є чимало відомих клубів, але найбільшого успіху наставник здобув на чолі англійського Лестера.
- Італійський фахівець привів "лисиць" до чемпіонства в АПЛ у сезоні-2015/2016. Очолював Лестер з 2015-го по 2017-й.
- В останньому сезоні у Вотфорді встиг провести 14 поєдинків, у яких команда здобула лише дві перемоги, один раз зіграла внічию та зазнала 11 поразок.