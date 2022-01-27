Новий суперник Шевченка

Конкурентом у боротьбі за тренерське крісло польської збірної став Клаудіо Раньєрі. 70-річний італійський спеціаліст вже має досвід роботи на чолі національної збірної.

Варте уваги Шевченко готовий відмовитися від контракту з Дженоа заради роботи у збірній Польщі, – ЗМІ

Раніше фахівець тренував Грецію, але керував командою лише у чотирьох матчах. Наразі польська сторона розглядає Раньєрі як запасний варіант.

Нещодавно 70-річний Клаудіо був звільнений із англійського Вотфорда через три місяці після призначення.

Відзначимо, що серед кандидатів на наставника Польщі претендують три тренери – Андрій Шевченко, Ян Урбан та Адам Навалка. Цікаво, що ЗМІ вже повідомляли, хто може увійти у тренерський штаб українця.

Нового головного тренера фанати дізнають 31 січня.

Тренерська кар'єра Раньєрі