Франк де Бур станет новым тренером сборной Нидерландов. На Евро-2020, который состоится в 2021 году, его команда в одной группе сойдется с национальной сборной Украины.

Представление Франка де Бура в качестве нового тренера сборной Нидерландов должно состояться уже к началу следующей недели, сообщает De Telegraaf.

Интересно Шевченко во время матчей Лиги наций будет определять состав на Евро-2020

Стороны договорились, что 50-летний специалист будет возглавлять сборную до середины 2022 года. Поэтому ключевой его задачей является именно руководство командой во время Евро-2020.

Чуть более чем через год после Чемпионата Европы, осенью 2022 года состоится Чемпионат Мира-2022 в Катаре. Учитывая выступление сборной на Евро, стороны могут продлить действие соглашения.

На чемпионате Европы следующего года Нидерланды в одной группе встретятся со сборной Украины. Также в группу С попала Австрия, а четвертой командой станет один из победителей квалификации через Лигу наций.

Коротко о Франке де Буре: