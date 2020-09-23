Соперник сборной Украины по Евро-2020 узнал имя нового тренера
Франк де Бур станет новым тренером сборной Нидерландов. На Евро-2020, который состоится в 2021 году, его команда в одной группе сойдется с национальной сборной Украины.
Представление Франка де Бура в качестве нового тренера сборной Нидерландов должно состояться уже к началу следующей недели, сообщает De Telegraaf.
Интересно Шевченко во время матчей Лиги наций будет определять состав на Евро-2020
Стороны договорились, что 50-летний специалист будет возглавлять сборную до середины 2022 года. Поэтому ключевой его задачей является именно руководство командой во время Евро-2020.
Чуть более чем через год после Чемпионата Европы, осенью 2022 года состоится Чемпионат Мира-2022 в Катаре. Учитывая выступление сборной на Евро, стороны могут продлить действие соглашения.
На чемпионате Европы следующего года Нидерланды в одной группе встретятся со сборной Украины. Также в группу С попала Австрия, а четвертой командой станет один из победителей квалификации через Лигу наций.
Коротко о Франке де Буре:
- Ранее он был защитником "Аякса" и "Барселоны". Выигрывал чемпионаты Нидерландов, Испании, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Со сборной трижды был бронзовым призером чемпионатов Европы.
- Тренерскую деятельность начал в "Аяксе" и в сборной Нидерландов в 2008 году, а в 2010 впервые стал главным тренером – все того же "Аякса". Последним его клубом был американский "Атланта Юнайтед".