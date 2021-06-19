Соперник сборной Украины на Евро-2020 перепутал клуб, за который выступает: курьезное видео

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт является воспитанником Аякса. Однако последние два года он выступает за итальянский Ювентус. Но видно что он продолжает считать себя игроком Аякса.

Маттейс де Лигт перешел из Аякса в Ювентус после успешного выступления нидерландского клуба в Лиге чемпионов в сезоне 2018/2019. Тогда команда, капитаном которой и был Маттейс де Лигт (в 19 лет) дошла до полуфинала. Его трансфер обошелся в 75 миллионов евро.

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17 июня сборная Нидерландов, за которую и выступает де Лигт, победила Австрию на Евро-2020 и гарантировала себе выход в плей-офф. После игры защитник дал короткое флеш-интервью. И перепутал клубы, за которые выступает.

"В матче с австрийцами нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне, как игроку Аякса, непривычно делать это все время", – заявил Маттейс де Лигт.

Журналист, который брал у него интервью, сразу же исправил защитника, что тот выступает за Ювентус.

"Да, я имел в виду бывший игрок Аякса", – тут же добавил игрок.