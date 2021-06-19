Маттейс де Лигт перешел из Аякса в Ювентус после успешного выступления нидерландского клуба в Лиге чемпионов в сезоне 2018/2019. Тогда команда, капитаном которой и был Маттейс де Лигт (в 19 лет) дошла до полуфинала. Его трансфер обошелся в 75 миллионов евро.

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17 июня сборная Нидерландов, за которую и выступает де Лигт, победила Австрию на Евро-2020 и гарантировала себе выход в плей-офф. После игры защитник дал короткое флеш-интервью. И перепутал клубы, за которые выступает.

"В матче с австрийцами нам довольно часто приходилось играть через длинные передачи. Мне, как игроку Аякса, непривычно делать это все время", – заявил Маттейс де Лигт.

Журналист, который брал у него интервью, сразу же исправил защитника, что тот выступает за Ювентус.

"Да, я имел в виду бывший игрок Аякса", – тут же добавил игрок.