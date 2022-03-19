Соперница Магучих сделала маникюр в поддержку Украины и обрадовалась победе украинки на ЧМ

Австралийская прыгунка в высоту Элеанора Паттерсона проиграла борьбу за "золото" Ярославе Магучих на чемпионате мира в Белграде. Австралийка искренне радуется победе украинки.

Паттерсон: Это делает медаль еще более особенной

Элеанора Паттерсон покорила планку в высоте 2 метра. Но этого результата не хватило для того, чтобы превзойти украинку Ярославу Магучих, которая стала лучшей. Австралийка была вынуждена радоваться "серебру". Однако Паттерсон достойно восприняла поражение и обрадовалась победе Ярославы.

К теме Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, это значит, что вы поддерживаете войну – Магучих

Паттерсон вспомнила всем, какие препятствия прошла Магучих и Геращенко для того, чтобы выбраться из Украины, в которую ворвалась Россия.

"Выиграть "серебро", финишировав позади Ярославы – это делает медаль еще более особенной. Магучих прошла через многие преграды, которые никто не заслуживает, поэтому я невероятно горжусь ею. Я проживала в той же гостинице, что и украинская команда, и виделась с ней перед соревнованием. Мы обменялись улыбками и незначительными жестами поддержки", – сказала серебряный призер чемпионата мира.

"Очень уважаю обеих девушек и всех украинцев"

Австралийская прыгунья в высоту гордится "золотом" Ярославы. Отметим, интересный жест поддержки от Паттерсона. Элеанора сделала маникюр в честь Украины – синие ногти с желтыми сердечками.

Очень уважаю обеих девушек и всех украинцев, способствовавших их приезду. Было отлично их увидеть и хорошо, что Ярослава уедет отсюда с "золотом". Сказала ей несколько слов после выступления, а в день выступления сделала маникюр в форме сердечек сине-желтого цвета – просто незначительный жест для них, что мое сердце вместе с ними. Думаю, они это оценили,

– рассказала Паттерсон.



Паттерсон поддержала Украину / Фото с твиттера Dan O'Connor