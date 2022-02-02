Сонный футбол, – Маркевич раскритиковал работу тренера Шахтера

Работу Роберто Де Дзерби в Шахтере проанализировал легендарный наставник Мирон Маркевич. Экс-тренер сборной Украины недоволен игрой, которую показывают "горняки".

Маркевич: мне такое не нравится

Заслуженный тренер Украины рассказал о соперничестве между Динамо и Шахтером в этом сезоне. Мирон Маркевич высказал свое мнение относительно тренерской карьеры итальянского специалиста Роберто Де Дзерби в Украине.

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Экс-глава комитета сборных УАФ не понимает, какой футбол хочет привязать футболистам Шахтера бывший тренер Сассуоло.

А удержание мяча на своей половине поля мне непонятно. Это не только Шахтера касается, но и всех наших команд. Я называю это – сонный футбол. Мне такое не нравится,

– заметил Мирон Богданович.

Маркевич сомневается, что такая тактика Де Дзерби принесет успех "горнякам". 71-летний наставник пока не видит сдвигов в игре дончан под руководством итальянского специалиста. Ведь при прошлых тренерах Шахтер показывал более атакующий стиль футбола.

Роберто Де Дзерби возглавил Шахтер в мае 2021 года. Итальянец подписал соглашение до конца июня 2023-го.

"Раньше Шахтер всегда играл на скорости, сложно было кого-то поймать. Срна справа, Шевчук слева. Включались Тейшейра, Коста и Мхитарян. Все бежали вперед", – добавил экс-тренер Днепра.

Динамо нужно усиление

Мирон Богданович признался, кто для него показывает более интересный футбол в этом сезоне – Динамо или Шахтер.

По мнению Маркевича, подопечные Де Дзерби более искусны, но Мирча Луческу выжимает максимум из игроков Динамо. Однако без усиления состава румын будет сложно привести "бело-синих" к трофеям.