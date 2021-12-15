Сокрушительный удар на грани смерти: WBC назвала лучший нокаут 2021 года
Источник:WBC
Всемирный боксерский совет подвел итоги 2021 года и назвал лучший нокаут. Победу в номинации одержал мексиканский боксер Оскар Вальдес.
Берчельт побывал в тяжелом нокауте
Победу Вальдесу в номинации "нокаут рока" принес бой против бывшего чемпиона мира по версии WBC Мигеля Берчельта. Боксеры встретились в начале года в рамках второго полулегкого веса.
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Оскар Вальдес нокаутировал Мигеля Берчельта в 10 раунде. Мексиканец поймал своего соперника контрударом, от которого Мигель моментально упал лицом вниз.
Долгое время Берчельт не мог встать и ему срочно оказали медицинскую помощь. В том поединке Вальдес отобрал у Берчельта чемпионский пояс WBC в первом легком весе.
Видео нокаута в бою Вальдес – Берчельт
Вальдес уже провел одну успешную защиту своего титула WBC. Осенью он победил олимпийского чемпиона 2016 бразильца Робсона Консейсао.