Чемпион мира Берчальт сенсационно проиграл тяжелым нокаутом титул WBС: видео
Чемпион мира в первом легком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) проиграл свой титул WBC Оскару Вальдесу (29-0, 23 КО).
Источник:24 канал
Для Берчельта это была седьмая защита титула, который он завоевал в 2017 году. Но в этом бою как раз не сложилось.
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Отметим, что первоначально в бою большинство экспертов считали фаворитом Берчельта, но начиная с первого раунда Вальдес начал обыгрывать чемпиона за счет передвижений и техники.
Вальдес дважды отправил чемпиона в нокдаун, а в 10-м раунде ярко нокаутировал обладателя пояса и стал новым чемпионом мира.
Видео нокаута в бою Мигель Берчельт – Оскар Вальдес
В этой категории раньше выступал и украинец Василий Ломаченко, и Вальдес очень хочет боя с ним. В любителях Ломаченко победил Вальдеса на чемпионате мира.
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