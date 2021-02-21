Чемпион мира в первом легком весе Мигель Берчельт (37-2, 33 КО) проиграл свой титул WBC Оскару Вальдесу (29-0, 23 КО).

Для Берчельта это была седьмая защита титула, который он завоевал в 2017 году. Но в этом бою как раз не сложилось.

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Отметим, что первоначально в бою большинство экспертов считали фаворитом Берчельта, но начиная с первого раунда Вальдес начал обыгрывать чемпиона за счет передвижений и техники.

Вальдес дважды отправил чемпиона в нокдаун, а в 10-м раунде ярко нокаутировал обладателя пояса и стал новым чемпионом мира.

Видео нокаута в бою Мигель Берчельт – Оскар Вальдес

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! #BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

В этой категории раньше выступал и украинец Василий Ломаченко, и Вальдес очень хочет боя с ним. В любителях Ломаченко победил Вальдеса на чемпионате мира.