Сокрушительный нокаут у канатов ринга: Дюбуа уничтожил соперника в США за 1 раунд – видео
30 августа 2021 , 11:56Читати новину українською
Источник:24 канал
Британский боксер Даниэль Дюбуа после неожиданного поражения Джо Джойсу восстанавливает свое реноме. В воскресенье, 29 августа, Дюбуа одержал вторую подряд победу.
Дюбуа нокаутировал Кусумано
23-летний Дюбуа встретился с на 10 лет старшим американцем Джо Кусумано. Боксеры провели бой в Кливленде (штат Огайо, США) на арене Rocket Mortgage FieldHouse.
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Дюбуа отправил американца в нокаут уже в дебюте их поединка. Когда до гонга оставалась всего минута, Даниэль набросился на Кусумано.
Британец зажал Джо у канатов и начал бить со всей силы. Пропустив несколько тяжелых ударов, американец "присел" на колено, после чего капитулировал.
- Для Дюбуа это уже 17 победа на профессиональном ринге. Он выиграл 16 поединков нокаутом.
- Единственное поражение британцу нанес его земляк Джо Джойс в ноябре 2020 года. Тогда Даниэль проиграл нокаутом.
- Следует отметить, что поединок с Кусумано стал первым для Дюбуа в США.