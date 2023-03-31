За три минуты до буллитов: Сокол вырвал победу у Кременчуга и стал чемпионом Украины – видео

Сергей Бабинец забил золотой гол для киевлян на 17-й минуте второго овертайма. Это позволило Соколу выиграть пятый финал УХЛ 2022-2023.

Кременчуг – Сокол 0:1

Гол: Бабинец, 17 (2ОТ)

Чемпионат Украины по хоккею 2022-2023 подошел к концу, пишет 24 канал. Участие в соревновании принимали шесть команд, которые, несмотря на войну, смогли выйти на старт.

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По итогам регулярного сезона в плей-офф вышли Кременчуг, херсонский Днепр, киевский Сокол и Легион из Калуша. В финал вышли кременчугская и киевская команды.

Согласно правилам турнира, победитель определялся после трех победных матчей. Эта дуэль затянулась по максимуму, в течение последних восьми дней Кременчуг и Сокол провели 5 встреч.

Первая осталась по команде с Полтавщины (5:4), тогда как две следующие выиграли киевляне (1:0 и 4:2). Третий триумф подряд Соколу не удался (2:4), потому все решалось в игре в Кременчуге.

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Поединок прошел без множества острых моментов и в основное время закончился без голов. Когда казалось, что все идет в серию буллитов, спасительный гол провели гости.

За три минуты до окончания второго овертайма Чердак с левого фланга выстрелил в стойку и на добивании оказался Бабинец. Нападающий добил шайбу в пустые ворота и принес Соколу победу.

Таким образом, киевляне стали чемпионом Украины 2022-2023, защитив свое звание после победы в прошлом сезоне. Всего для команды это 16-е чемпионство в стране.

Видеотрансляция полного матча Кременчуг – Сокол: