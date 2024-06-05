Сохранит ли Усик титул: позиция IBF после поражения Хрговича

Сейчас стоит вопрос, оставят ли Александру Усику титул абсолютного чемпиона мира. Международная боксерская федерация еще не приняла окончательное решение.

В субботу, 1 июня, Даниэль Дюбуа техническим нокаутом победил Филипа Хрговича и получил временный титул IBF. Победа британца может изменить решение IBF о лишении Александра Усика титула абсолютного чемпиона.

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Лишат ли Александра Усика добытого титула

Ранее появилась информация, что украинца лишат чемпионского пояса IBF из-за того, что он пропустил сроки обязательной защиты титула против Филипа Хрговича. Однако, хорватский боксер потерпел поражение от Даниэля Дюбуа, потеряв шанс выйти на ринг с украинским боксером.

Благодаря победе над Хрговичем, Дюбуа отныне имеет право на обязательный реванш с Александром Усиком. Существует вероятность, что Даниэль Дюбуа будет защищать титул временного чемпиона IBF в супертяжелом весе в бою с Энтони Джошуа. Победитель этого боя, вероятно, встретится с Усиком в бою-реванше в 2025 году.

Промоутер украинца Александр Красюк попросил сделать исключение и сохранить пояс до матча-реванша с Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря. Однако организация еще не приняла решение по просьбе Усика оставить за собой титул, чтобы провести реванш.

В частности в IBF отметили, что не получали запрос на бой Дюбуа против Джошуа.

Напомним, что недавно Даниэль Дюбуа выразил желание стать абсолютным чемпионом мира и обратился к Усику по поводу реванша. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения. В пятом раунде он пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя, а удар британца определили как "запрещенный". Дюбуа не соглашается с мнением рефери.