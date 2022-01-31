Соболь помог Брюгге удержать победу в матче с незасчитанным голом

Брюгге 30 января сыграл на выезде против Кортрейка в 25 туре чемпионата Бельгии. Гости одержали минимальную победу.

Первая победа за три матча

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе. Украинец провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но на 72-й минуте заработал желтую карточку.

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В первом тайме Брюгге открыл счет в матче. Но гол Вормера отменили из-за офсайда. Уже после перерыва Дост таки размочил нули на табло.

Гости таки удержали минимальную победу в счете 0: 1.

Соболь провел свой 24-й поединок в сезоне-2021/2022, в которых забил один гол и сделал 3 асиста.

Брюгге продолжает догонять лидера сезона Рояль Юнион СЖ, который опережает клуб Соболя на 9 пунктов.

Кортрейк с 34 очками идет 9-м.

В следующем матче Брюгге сыграет на выезде против Гента (2 февраля).