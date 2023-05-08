Получил локтем в лицо: защитник сборной Украины не смог доиграть матч после ужасного эпизода

В воскресенье, 7 мая, Страсбург гостил на поле Нанта в 34 туре Лиги 1. Гости потеряли украинского футболиста на старте второго тайма.

Эдуард Соболь вышел в стартовом составе Страсбурга. В первом тайме команда украинца благодаря удачно реализованному пенальти от Хабиба Диалло вышла вперед 0:1, сообщает 24 Канал.

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Неприятный эпизод с украинцем

Страсбург ушел на перерыв с минимальным преимуществом в счете 0:1.

Сразу после отдыха гости удвоили свое преимущество на табло до 0:2. Хабиб Диарра на 47-й минуте забил второй гол в ворота Нанта.

После чего последовал самый неприятный эпизод за участие левого защитника сборной Украины в составе Страсбура. Маркус Коко в верховой борьбе зарядил локтем в лицо Соболя. После чего Эдуард очутился на газоне, держась за голову, где была кровь.



Соболь получил травму / Скриншот с видео

Тренерскому штабу пришлось срочно менять украинского защитника. Вместо травмированного Соболя на поле на 57-й минуте появился Колин Дагба.

Кстати, уже без Соболя на поле Страсбур больше не забивал. Поединок за выживание в Лиге 1 завершился поражением Нанта 0:2.